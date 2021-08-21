Нефть взлетела после семи дней падения

Цены на нефть повышаются примерно на 3% в ходе торгов в понедельник после существенного падения по итогам прошлой недели. Снижение котировок продолжалось семь сессий подряд, что является самым длительным подобным периодом с февраля 2018 года, отмечает Интерфакс.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составила сеголня днем $67,20 за баррель, это на $2,02 (3,10%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла $63,98 за баррель, что на $1,84 (2,96%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Поддержку рынку в понедельник оказывают сообщения о том, что власти Китая смогли сдержать новую волну распространения COVID-19: 23 августа в стране не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией. В центре внимания рынка также на этой неделе - ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, где будет выступать председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл. Инвесторы будут ждать от него намеков на то, когда американский ЦБ намерен приступить к сворачиванию программы выкупа активов.