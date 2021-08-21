ОДКБ пообещала Таджикистану помощь

Таджикистан получит необходимую помощь от стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в случае, если ситуация в Афганистане продолжит ухудшаться. Об этом в интервью «Sputnik Ближнее зарубежье» рассказал генеральный секретарь организации Станислав Зась.

По его словам, в настоящее время афгано-таджикская граница охраняется надежно, однако в случае ухудшения ситуации блок задействует дополнительные механизмы на этот счет. «Наша задача — не допустить ситуации, которая вызовет у нас необходимость развертывать силы и вступать в боевые столкновения», — сказал Зась.

Генсек подчеркнул, что ОДКБ уже сейчас разрабатывает межгосударственную программу помощи Таджикистану техникой и вооружением. Оно начнет поступать в республику в ближайшее время.