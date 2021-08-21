Тамилла Алиева, собкор 18:27

Выдающаяся победа азербайджанской армии, под предводительством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освободившей Карабах, изменила геополитическую конфигурацию не только в Южно-Кавказском регионе, но и на значительно большем географическом пространстве. На глазах сегодня меняется психология многоконфессионального и многонационального населения страны, что позволяет Азербайджану продвигаться вперед по самым разным направлениям. В этом контексте нельзя не признать, насколько в дни Отечественной войны 2020 года и в последующий период раскрылся потенциал азербайджанской диаспоры. Безусловно, ничто не может сравниться с героизмом азербайджанских солдат и офицеров. Но и при этом важнейшее место президент Ильхам Алиев уделял и продолжает уделять дипломатическим шагам, да и всему идеологическому полю на международной арене.

И в этом ракурсе заслуга азербайджанской диаспоры неоспорима. Мировая пандемия также проявила уникальность диаспорского движения, когда многие наши соотечественники, не считаясь с личным временем, в той или иной форме помогали заболевшим. Госкомитету по работе с диаспорой удавалось координировать эту деятельность, прилагая большие усилия, так как нужно было адаптироваться к новым формам работы в условиях перехода жизни всего мирового сообщества на онлайн-рельсы. Однако благодаря всем создаваемым для этого условиям со стороны руководителя страны и первого вице-президента, главы Фонда Гейдара Алиева - Мехрибан ханум Алиевой совместными усилиями удалось добиться реализации поставленных задач. Вместе с тем в последние месяцы азербайджанская диаспора, действующая в свыше 60 странах мира, включая даже такие государства, как Багамские острова или Тринидад и Тобаго, проявила себя еще на одном поприще - активнейшем участии в проводившемся впервые благотворительном марафоне YAŞAT. Огромную роль в этом сыграли Координационные советы (11 Координационных советов объединяют 130 диаспорских организаций в 25 странах) и созданные за последние три года Дома Азербайджана - 13 Домов Азербайджана функционируют в 10 странах.

Особым аккордом в этом плане стали организованные Госкомитетом две поездки представителей из числа находившихся в Азербайджане активистов диаспорского движения в Шушу - культурную столицу Азербайджана (27 июля – 72 человека из 24 стран, 17 августа – около 100 человек из 26 стран). Важность этих акций, проходивших под лозунгом «Силой Железного кулака мы в Шуше», актуализирована президентом Ильхамом Алиевым, призвавшим к проведению в различных странах мира презентаций и выставок, связанных с историей Шуши, периодом ее оккупации и осуществляемыми сегодня восстановительными работами. Причем, как подчеркнул президент страны, о ходе восстановительных работ важно информировать не только азербайджанскую, но и международную общественность. В этом аспекте поездка активистов диаспоры в Шушу была важна как никогда, ведь они своими глазами увидели потрясающие изменения, происходящие в этом древнем городе - жемчужине Азербайджана. И теперь они сумеют из первых уст донести информацию об этом как до своих соотечественников, так и до жителей своих стран, гражданами которых являются. Во время визита в Шушу азербайджанцы размахивали огромным полотнищем азербайджанского флага на Cıdır düzü (Джыдырская равнина), возле Гянджинских ворот Шушинской крепости, рядом с Верхней и Нижней мечетями Гевхар-аги, у дома-музея Хуршидбану Натаван и в других памятных для азербайджанского народа местах.

Посетили активисты диаспоры и площадь, где была подписана историческая Шушинская декларация. Их также подробно проинформировали о восстановительных работах, проводимых в Шуше и других частях Карабаха по поручению руководства страны. Вместе с тем члены зарубежных азербайджанских общин посетили раненных в Отечественной войне военнослужащих, продолжающих лечение в Санаторно-курортном реабилитационном центре в поселке Бузовна. Наши земляки выразили благодарность солдатам и офицерам, которые своими героическими усилиями позволили всем нам расправить плечи. Как подчеркнули они, победа во Второй Карабахской войне приумножила силу духа всего азербайджанского народа, вне зависимости от того, в каком географическом регионе проживают представители нашего многонационального государства. Член диаспоры Тарлан Гасымов взял на себя обеспечение всех необходимых расходов по лечению получившего ранение Рафика Алиева и одной семьи шехида. Угур Эфендиев позаботится о семье другого шехида.

Посетившие реабилитационный центр особо подчеркивали, что успех нашей армии вызвал значительный интерес к истории нашего народа. Наверняка, пребывание в величественной Шуше, беседы с ранеными героями и членами их семей, как и ряд других встреч, которые произошли во время пребывания в Азербайджане членов диаспоры, позволят им рассмотреть новые направления диаспорской деятельности, такие, например, как выход на новый уровень совместной работы на местах диаспоральных организаций тюркских государств. А параллельно решено предусмотреть проведение акций, на которые станут приглашать как представителей всех конфессий, так и, по возможности, лидеров религиозных структур стран проживания (при участии, естественно, местных жителей). Это, несосмненно, будет способствовать подтверждению факта мультикультурализма, присущего азербайджанскому народу.