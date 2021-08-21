Экс-глава аппарата мэрии Баку на скамье подсудимых: «Я спросил Гаджибалу. Он сказал, что согласовал с Рамизом Мехтиевым»

Инара Рафикгызы, судебный корреспондент 18:56

В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался процесс по делу бывшего главы аппарата Исполнительной власти города Баку Расима Гулиева. Как сообщает haqqin.az, на сегодняшнем заседании был объявлен обвинительный акт. В обвинении указано, что Расим Гулиев незаконно выдал разрешение компании FF-2011 на снос памятника культуры на улице Диляры Алиевой в Насиминском районе.

Распоряжение о сносе здания и строительстве на его месте офисных и жилых зданий Расим Гулиев подписал 31 мая 2018 года. Чиновник поставил свою подпись под актом исторического вандализма – стройбароны снесли архитектурный памятник, воздвигнутый в период «первого нефтяного бума» в 1893. В отношении Расима Гулиева возбуждено уголовное дело по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 314.2.3, ему грозит до восьми лет тюрьмы. «Есть достаточно фактов, доказывающих мою невиновность», - сказал Расим Гулиев, отвечая на вопрос судьи о том, признает ли он свою вину. Расим Гулиев в своих показаниях отметил, что с 2001 по 2008 годы работал в Исполнительной власти города Баку и занимал разные должности, включая пост главы аппарата. «Я честно исполнял все поручения. В 2008 году был освобожден от должности по собственному заявлению. После этого создал информационно-аналитический центр «Ресурс», и в качестве эксперта комментировал происходящие в стране политические процессы», - сказал он. Гособвинитель потребовал, чтобы Расим Гулиев говорил по существу обвинения, а не о своей политической деятельности. В ответ бывший глава аппарата сказал, что месяцами хранил молчание и ждал этого дня, чтобы высказаться. Рассказывая о своем аресте, Расим Гулиев заявил, что поводом для возбуждения уголовного дела стала выдача строительной компании FF-2011 разрешения на снос охраняемого государством здания по адресу ул. Диляры Алиевой 141, и строительства на его месте жилых домов.

«Я не имею отношения к сносу здания и хочу, чтобы арестовали истинных преступников. Пусть виновные ответят за это», - сказал он. Расим Гулиев отметил, что не знал об исторической ценности охраняемого государством памятника архитектуры. А подписал документ после проведенной проверки соответствующих служб. «На строительство имеется положительный отзыв главного архитектора Акифа Абдуллаева… и даже «строительный паспорт». Кроме этого, начальником Строительной инспекции Надиром Адыгезаловым было выдано разрешение, позволяющее начать строительные работы», - сказал он. Расим Гулиев также добавил, что в сентябре 2017 года после смерти первого заместителя главы Исполнительной власти города Баку Рауфа Панахова ему было вверено временное исполнение его полномочий. «21 апреля 2018 года Гаджибала Абуталыбов был утвержден в должность вице-премьера. Как его заместитель я подписывал необходимые документы и фактически руководил Исполнительной властью города», - сказал он.