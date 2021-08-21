Тот самый легендарный Хикматияр: «В Кабуле разыгрывается театр»

Известный афганский полевой командир, один из организаторов сопротивления советским войскам, экс-премьер-министр Афганистана, лидер Исламской партии Гюльбеддин Хикматияр в интервью изданию «Спутник Афганистан» заявил, что в аэропорту Кабалу происходит заранее режиссированная драма.

«Враги Афганистана захотели, чтобы после бегства бывшего президента Ашрафа Гани в стране начались напряженность, мародерство и грабежи. Это желание противников показать, будто афганцы бегут от «Талибана» , потому что испугались его. Почему ни в одной другой провинции такого не произошло? Почему народ не стал бежать?», — задается вопросом Хикматияр.

По словам лидера партии, границы и воздушное пространство Афганистана закрыты и единственный путь для бегства из страны — кабульский аэропорт: «Никому не мстили, никого не задерживали и не убивали. С момента прихода талибов к власти «нет никаких новостей о продолжающейся войне».

Комментируя ситуацию в Панджшерском ущелье, Хикматияр заяил, что вооруженное сопротивление «Талибану» организовано иностранными спецслужбами. Он выразил убежденность, что в скором времени это сопротивление прекратиться, потому что народ поддерживает талибов.