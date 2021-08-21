Одним из таких подопечных платформы стал 29-летний житель Баку Эльнур. Вместе со своей слепой матерью парень проживает в общежитии беженцев в поселке Дарнагюль. Эльнур был ребенком, когда его семья, спасаясь от армянской оккупации, вынужденно покинула родной Джебраильский район. С детства он увлекался спортом и мечтал о карьере военного, даже как свехсрочник Эльнур служил на знаменитой высоте Муров. После армии молодой человек женился, родились двое детей. Но вся его жизнь пошла наперекосяк, когда в ней появились наркотики.

В Азербайджане развернулась самая настоящая эпидемии наркомании среди молодых людей, пристрастившихся к дешевым синтетическим наркотикам типа амфетамина («паты», - ред.) и его производных. На платформе Youtube уже несколько лет действует авторский канал Наиля Керимли. Блогер встречается с наркоманами, расспрашивает, какие жизненные обстоятельства заставили их прибегнуть к наркотикам, и в сотрудничестве с государственными органами и частными лицами помогает им начать курс лечения и реабилитации.

Эльнур признается, что, вернувшись из армии, узнал, что многие его друзья детства и другие сверстники, живущие по соседству, употребляют наркотики. Попав в их круг общения, молодой человек и сам пару раз попробовал наркотические средства. Этого оказалось достаточно, чтобы наркотики превратились в смысл его жизни. Причем Эльнур и ребята из его окружения, чтобы в пасть в «нирвану», пользовались опасным синтетическим наркотиком «бонсай», который приводит к необратимым последствиям в мозге человека, превращая его в зомби. Зависимые от «бонсай» становятся агрессивными и не отдают отчет своим действиям.

Чтобы поправить материальное положение семьи, Эльнур отправился на заработки в Турцию. Но и там он не смог избавиться от пагубной страсти. Все три года пребывания в Турции он продолжал употреблять синтетические наркотики, а вернувшись в Баку, перешел на «паты».

«Не могу без наркотика. Если не приму дозу, начинаются жуткие боли во всем теле. Три недели я проходил лечение в наркологическом диспансере, но, вернувшись оттуда, почти сразу начал их опять употреблять», - рассказывает молодой человек, признаваясь, что его жизнь превратилась в настоящий ад.

Эльнур между тем очень любит свою жену и детей, но под воздействием наркотика даже на них поднимает руку. Жена не выдержала жизни с наркоманом - забрала детей и вернулась в отцовский дом.

«В моей жизни осталась только слепая мать, которая постоянно плачет. Наркотики – такая зараза, так порабощает, я даже оставляю свою беспомощную плачущую мать, чтобы уйти и раздобыть новые дозы. Если бы стоял вопрос, спасти жизнь матери или же принять очередную дозу, то в состоянии ломки я выбрал бы наркотики», - не таясь, говорит молодой человек.

Из-за амфетамина у Эльнура начались проблемы с психикой, а его вес упал с 98 до 68 килограммов. По словам молодого наркомана, он с трудом находит деньги, но даже заработав какие-то копейки, тратит их не на продукты и лекарства для больной матери, а на наркотики.

«Моя мечта, когда-нибудь избавиться от этой зависимости. Если вам когда-либо предложат попробовать наркотики, бегите от этих людей. Это пропасть», - сказал он.