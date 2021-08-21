В Азербайджане свыше 30 человек погибли от коронавируса
В Азербайджане за сутки выявлено 2 945 случаев заражения коронавирусом, скончались - 32, выздоровели 1 027 человек, - сообщает haqqin.az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
В Азербайджане за сутки выявлено 2 945 случаев заражения коронавирусом, скончались - 32, выздоровели 1 027 человек, - сообщает haqqin.az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
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