В Азербайджане свыше 30 человек погибли от коронавируса

В Азербайджане за сутки выявлено 2 945 случаев заражения коронавирусом, скончались - 32, выздоровели 1 027 человек, - сообщает haqqin.az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.