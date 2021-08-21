В Турции 232 человека погибли от коронавируса
В понедельник, 23 августа, 232 человека погибли от коронавируса в Турции.
Как сообщает haqqin.az, и в братской стране бушует эпидемия - опасный вирус обнаружен у 19 тысяч жителей страны.
В понедельник, 23 августа, 232 человека погибли от коронавируса в Турции.
Как сообщает haqqin.az, и в братской стране бушует эпидемия - опасный вирус обнаружен у 19 тысяч жителей страны.
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