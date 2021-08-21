В Турции 232 человека погибли от коронавируса

В понедельник, 23 августа, 232 человека погибли от коронавируса в Турции.

Как сообщает haqqin.az, и в братской стране бушует эпидемия - опасный вирус обнаружен у 19 тысяч жителей страны.