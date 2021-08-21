В этой мусульманской стране от недоедания каждые 10 минут умирает ребенок

В Йемене каждые 10 минут умирает ребенок, смерти которого можно было бы избежать, заявила исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетта Фор. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, в этом году 1,6 миллиона детей были вынуждены покинуть места жительства из-за насилия.

"Сегодня в Йемене почти 21 миллион человек, в том числе 11,3 миллиона детей нуждаются в гуманитарной помощи, чтобы выжить. 2,3 миллиона детей недоедают и около 400 тысяч в возрасте до 5 лет страдают от острого недоедания – им грозит неминуемая смерть", - сказала Фор на заседании Совета безопасности ООН. Она отметила, что более чем у 10 миллионов детей и примерно у 5 миллионов женщин нет подобающего доступа к медицинским услугам.