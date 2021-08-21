Эльнур Мамедов, отдел экономики 21:41

В Азербайджане действуют самые выгодные условия ипотечного кредитования. Так часто утверждают местные СМИ со ссылкой на статистику Центробанка и Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) Азербайджана. И для сравнения приводят данные по самым развитым странам Содружества – России и Казахстана. У большого соседа минимальная процентная ставка по ипотечным кредитам составляет 6,1% (средний показатель 7,4%), а в Казахстане процентные ставки и вовсе начинаются от 13%. Да, в прессе периодически появляются сообщения о работе фонда по обеспечению населения жилой площадью посредством долгосрочного ипотечного кредитования. Приводятся различные цифры, указываются проценты их роста по сравнению с предыдущими показателями. И каждый раз подчеркивается, что наша ипотека – самая выгодная. Прямо хоть сейчас бери и покупай себе квартиру. Как это, в принципе, и делается в развитых странах Запада. Но данные самого же фонда показывают, что не все в этом вопросе так гладко, как здесь хотели бы видеть.

Так, фонд выдает ипотечные кредиты на коммерческих условиях в манатах гражданам Азербайджана сроком от 3 до 25 лет. Максимальный размер кредита не должен превышать 150 тысяч манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный взнос составляет 15-25%. Но есть еще социальная ипотека, которая финансируется из госбюджета. Если ставки ее не превышают 4% годовых, то максимальный размер составляет намного ниже - 100 тысяч манатов. Правда, срок социального кредита до 30 лет, но сумма первичного взноса составляет 10%. И на первый взгляд азербайджанская ипотека действительно выглядит привлекательной. Трудно сказать, кто и как проводит указанные выше сравнения, но по недавним данным крупнейшей в мире базы данных о стоимости и качестве жизни Numbeo, на которые ссылается азербайджанское агентство Репорт, Азербайджан в глобальном рейтинге доступности ипотеки занял 82-е место из 109, ухудшив позиции на 2 ступени. Среди стран постсоветского пространства более сильные позиции отмечены у России (65-е место), Молдовы (73), Казахстана (74). Уступили Азербайджану Грузия (83-е место), Украина (91), Армения (93), Беларусь (96), Кыргызстан (98) и Узбекистан (102). Правда, Numbeo учитывает не просто проценты и сроки, а доступность самой ипотеки в целом. То есть множество и других факторов – от законодательной базы и бюрократических волокит до доходов населения. Не случайно в ТОП-5 стран в рейтинге доступности ипотеки входят Саудовская Аравия, Пуэрто-Рико, США, ОАЭ и Дания. А последние места занимают Аргентина, Иран, Сирия, Шри-Ланка и Камбоджа. О том, что с ипотекой в стране имеются проблемы, свидетельствует и такой факт. С 2006 года по сегодняшний день общая сумма ипотечных кредитов, выданных за счет средств фонда, превысила 1,882 млрд манатов, а 35 112 семей улучшили свои жилищные условия за счет этих кредитов. Сумма кредитов, выданных льготным категориям, составила 625 млн манатов (12 150 ед.). Средняя стоимость жилья, приобретенного за счет ипотечного кредитования, составила 81,1 тыс. манатов, средняя сумма кредита - 55,9 тыс. манатов, среднегодовая процентная ставка - 6,3%. Ну а хорошо все это или плохо - на первый взгляд цифры впечатляют.