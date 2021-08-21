Китайского чиновника наказали за покупку акций
Секретарь муниципального комитета партии города Ханчжоу Чжоу Цзянъюн находится под следствием за серьезные нарушения партийной дисциплины и государственного законодательства, говорится в заявлении Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины (CCDI). Ведомство не раскрыло подробностей предполагаемых преступлений чиновника.
Но свет истины на это дело проливает агентство Bloomberg. Как пишет агентство, власти Китая расследуют серьезные дисциплинарные нарушения в деятельности одного из высокопоставленных чиновников. Предположительно, мужчину будут судить за покупку акций финтех-компании.
Агентство приходит к выводу, что речь идет именно о Чжоу Цзянъюне.
В августе в соцсетях появилась информация, что семья Чжоу Цзянъюна скупила акции финтех-компании перед ее первичным публичным размещением в ноябре 2020 года, а после планы листинга компании были отменены по решению властей, гласит статья китайской газеты Paper. Название предприятия в публикациях упомянуто не было, однако сейчас они уже удалены, уточняет российское издание Лента.Ру.
Семья чиновника купила акции Ant, дочерней компании Alibaba. Представители фирмы отрицают факт приобретения акций кем-либо перед запланированным IPO в прошлом году. Они утверждают, что компания строго соблюдала все соответствующие законы и постановления в процессе листинга. Регулирующие органы объявили о внезапной остановке IPO Ant на рекордные 35 миллиардов долларов в 2020 году после того, как его основатель Джек Ма публично раскритиковал финансовых регуляторов. Акции Alibaba упали на 3,7 процента в Гонконге в понедельник, 23 августа, несмотря на рост акций других технологических компаний.
Ханчжоу превратился в один из самых богатых городов Китая во многом благодаря компании Alibaba и связанным с ней людям. Интернет-гигант платит миллиарды юаней в качестве налогов и является одним из ведущих работодателей в городе. Это огромное влияние в Ханчжоу способствовало прочным отношениям с местным правительством. В 2019 году Цзянъюн вручил Ма награду «Заслуженный гражданин Ханчжоу», чествуя миллиардера за его вклад в экономическое и социальное развитие города.
Однако сейчас председатель КНР Си Цзиньпин активизировал многолетнюю кампанию против коррупции. Борьба коснулась и руководителей крупных предприятий. Некоторые из них попали под следствие и даже были казнены.