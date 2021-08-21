Китайского чиновника наказали за покупку акций

Но свет истины на это дело проливает агентство Bloomberg. Как пишет агентство, власти Китая расследуют серьезные дисциплинарные нарушения в деятельности одного из высокопоставленных чиновников. Предположительно, мужчину будут судить за покупку акций финтех-компании.

Секретарь муниципального комитета партии города Ханчжоу Чжоу Цзянъюн находится под следствием за серьезные нарушения партийной дисциплины и государственного законодательства, говорится в заявлении Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины (CCDI). Ведомство не раскрыло подробностей предполагаемых преступлений чиновника.

В августе в соцсетях появилась информация, что семья Чжоу Цзянъюна скупила акции финтех-компании перед ее первичным публичным размещением в ноябре 2020 года, а после планы листинга компании были отменены по решению властей, гласит статья китайской газеты Paper. Название предприятия в публикациях упомянуто не было, однако сейчас они уже удалены, уточняет российское издание Лента.Ру.

Семья чиновника купила акции Ant, дочерней компании Alibaba. Представители фирмы отрицают факт приобретения акций кем-либо перед запланированным IPO в прошлом году. Они утверждают, что компания строго соблюдала все соответствующие законы и постановления в процессе листинга. Регулирующие органы объявили о внезапной остановке IPO Ant на рекордные 35 миллиардов долларов в 2020 году после того, как его основатель Джек Ма публично раскритиковал финансовых регуляторов. Акции Alibaba упали на 3,7 процента в Гонконге в понедельник, 23 августа, несмотря на рост акций других технологических компаний.

Ханчжоу превратился в один из самых богатых городов Китая во многом благодаря компании Alibaba и связанным с ней людям. Интернет-гигант платит миллиарды юаней в качестве налогов и является одним из ведущих работодателей в городе. Это огромное влияние в Ханчжоу способствовало прочным отношениям с местным правительством. В 2019 году Цзянъюн вручил Ма награду «Заслуженный гражданин Ханчжоу», чествуя миллиардера за его вклад в экономическое и социальное развитие города.

Однако сейчас председатель КНР Си Цзиньпин активизировал многолетнюю кампанию против коррупции. Борьба коснулась и руководителей крупных предприятий. Некоторые из них попали под следствие и даже были казнены.