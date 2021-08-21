В Ташкенте больше электромобилей, чем в Пекине, Берлине и Анкаре

В январе - июле 2021 года в Узбекистан из-за рубежа было импортировано 432 электромобиля. Об этом сообщает Госкомстат Узбекистана, сообщает Uzdaily.

По данным госведомства, это на 364 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Узбекистан импортировал гораздо больше электромобилей, чем такие экономически развитые страны, как Китай - 388, Турция - 24, США - 6, Корея - 5, Германия - 4, Литва - 1, Испания - 1, Россия - 1, Гонконг - 1, ОАЭ - 1.