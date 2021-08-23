В Азербайджане распространение наиболее коварного штамма коронавируса – индийской «дельты» приобрело масштабы катастрофы: счет инфицированных ежедневно пошел на тысячи, а погибших – на десятки. Правительство и общественность страны бьют в колокола, призывая население к активной вакцинации. Однако на пути прогрессивных сил появились преграды: дело ковидной коррупции – лучший тому свидетель. Обидно, что в абсолютном большинстве стран правительства оказались не в силах защитить собственных граждан и обеспечить их хотя бы одним видом вакцины. В Азербайджане населению предлагают целое изобилие вакцин. Однако население в силу совокупности факторов не спешит вакцинироваться.

- Какова сегодня ситуация в борьбе с COVID-19? Не знаю, насколько этот вопрос уместен, но все же - на каком мы месте в мире по ее эффективности?

- Действительно, люди сегодня постоянно задают этот вопрос - на каком мы месте, каково наше положение по сравнению с другими странами. Как вы знаете, уже около двух лет мир борется с этой бедой. И наша страна на этом фронте занимает одно из первых мест. Благодаря дальновидной политике руководителя нашей страны господина президента Ильхама Алиева и предпринятым упредительным мерам Азербайджан готов к любым ситуациям, связанным с COVID-19. В нашей стране есть соответствующий фонд койкомест, достаточно профилактического оборудования, необходимых препаратов, других средств и, самое главное, специалистов. И поэтому как система здравоохранения мы были готовы противостоять как первой, второй, так и переживаемой сегодня третьей волне корнавируса.

- И все же в последнее время после послаблений в карантине динамика роста заболевания развивается в геометрической прогрессии. Не считаете ли вы, что положение вот-вот выйдет из-под контроля? Где вообще проходит наша «красная линия»?

- Имеются определенные показатели Всемирной организации здравоохранения, и в соответствии с ними по количеству случаев инфицирования на каждые 100 человек или по количеству определенных анализов, а также по числу людей с положительными результатами страны включаются в оранжевые, зеленые или красные зоны. Однако у каждой страны есть своя красная линия. И она напрямую связана с фондом реанимационных коек и количеством аппаратов искусственного дыхания. В этом смысле сегодня, как вы сказали, произошел скачок инфицирования. И связано это с распространившимся в последнее время в мире штаммом «дельта» вируса SARS-CoV-2. В отличие от других штаммов, этот распространяется более стремительно - практически на 30 процентов быстрее. Несмотря на это, с фондом койкомест никаких проблем нет.

- Сколько у нас сейчас койкомест?

- Фонд койкомест, непосредственно связанный с COVID-19, в Азербайджане составляет более 10 тысяч. За короткое время по указанию главы государства и благодаря его авторитету в мире в нашей стране было создано достаточное количество модульных больниц, ориентированных именно на пандемический период. Материально-технические базы других больниц также оснащены под пандемийную ситуацию, а наши врачи, пройдя определенное обучение, привлечены к борьбе с этой болезнью. В то же время, как вы знаете, нам была оказана и международная поддержка. Из-за рубежа – из Китая, России, Кубы, Италии - приезжали группы врачей-специалистов. Работая сообща с нашими врачами, они одновременно обучали их.

- Вы сказали, что у нас 10 тысяч коек, но ведь число активных больных уже превысило 30 тысяч. Волне вероятно, что за время выхода нашего интервью в эфир число зараженных выросло еще на 300-500 человек. Как можно разместить 30 тысяч активных пациентов на 10 тысячах коек? Получается, что количество больных в 3 раза больше…

- Говоря «активный больной», мы подразумеваем не только пациентов, проходящих лечение в стационарах. Среди зараженных есть люди с явными проявлениями симптомов, но есть также и бессимптомные, находящиеся под наблюдением врачей в домашних условиях. Какая-то их часть лечится в стационарах, какая-то – в реанимационных отделениях стационаров. Поэтому коек у нас хватает. В данный момент занятость коечного фонда не достигает и 50 процентов.

- Штамм «дельта» распространяется очень уж стремительно… Можно ли сказать, что он еще более опасен? И мой второй вопрос – следствие первого: насколько наши медицинские учреждения поспевают за скоростью распространения «дельты»? Можем ли мы ее настигнуть?

- Вполне можем, без особых проблем. Что же касается опасности «дельты», стремительного распространения этого штамма по сравнению с другими, то при этом в процентном отношении ухудшение состояния пациентов и смертность немного ниже, чем у других вариантов.

- Но ведь бытует еще мнение, что лекарства, применяемые при уже традиционных, если можно так сказать, версиях COVID-19, на штамм «дельта» не действуют. Насколько это верно?

- Вообще, с начала пандемии, можно сказать, прямого способа лечения от этой болезни известно не было. И специалисты, врачи, весь медицинский мир, борясь с ней, изучая ее особенности, основываясь на последних открытиях фармакологических компаний, испытывали определенные препараты. Некоторые комбинации оказались достаточно эффективными против любых штаммов. Но на начальном этапе, то есть в начале болезни. Поэтому я рекомендую нашим гражданам при первых же симптомах сдавать тест и обращаться к врачам. Не тяните с этим, не занимайтесь дома самолечением по советам дилетантов.

- Раз уж вы обратились к населению, хотелось бы, чтобы вы обратились к нему и по поводу прививки. Не знаю, что вы думаете об этом, я, например, отчасти пессимист. По-моему, уровень нашей культуры вакцинации неудовлетворительный. А как вы считаете?

- Понятие «культуры вакцинирования» всегда актуально для человечества. На протяжении всей своей истории люди сомневались в принятии передовой мысли, новых открытий. Но именно чрезвычайные и кризисные ситуации подталкивают человечество к прогрессу и, как принято считать, всякий кризис означает одновременно большие возможности. За последнее время в связи с пандемией медицина, фармакология получили большое развитие, особенно в производстве вакцин, основанном на передовых технологиях. Разумеется, их использование пришлось на чрезвычайный период времени. У каждой страны своя история, связанная с вакцинированием. В Азербайджане эта история достаточно богатая. В отличие от некоторых других, мы не относимся к странам, отрицающим вакцинацию. Поэтому я не разделяю вашего пессимизма. Хотя бы потому, что у нас все с самого детства прививаются от различных опасных инфекций. Сегодня ряд так называемых экспертов, общественных активистов и деятелей в соцсетях и медиа пытаются отвадить людей от вакцинации. Обращаясь к ним, хочу прямо сказать, что за смерть людей в реанимациях ответственны и они. Это преступление.

- Какой процент населения страны на сегодня привит?

- Как известно, кампания по вакцинации против COVID-19 в Азербайджане началась 18 января этого года. В первую очередь к вакцинации были привлечены медики, люди старше 60 лет и хронические больные. Затем, согласно принятой поэтапной стратегии, стали прививать и другие возрастные группы. В данный момент под понятием «вакцинированный человек» подразумеваются люди, получившие обе дозы, после которых прошло 14 дней, то есть прошедшие все этапы вакцинации. Исходя из этого, в настоящее время 35 процентов нашего населения полностью вакцинировано.

- Есть еще и понятие «массовый иммунитет». Каких процентов нужно достичь, чтобы мы по всем параметрам соответствовали этому понятию?

- Когда началась пандемия, ученые высказывали различные предположения. Это было обусловлено тем, что мы не очень были знакомы с этой инфекцией, до конца не понимали скорость ее мутации. Поэтому поначалу все сравнивалось с другими инфекционными заболеваниями и утверждалось, что необходимо 60-65 процентов вакцинированных, а согласно последним заявлениям - 82-85 процентов. Нужно, однако, учитывать, что определенная часть нашего населения - около 350 тысяч людей, уже переболели и вылечились. Если добавить сюда группу вакцинированных, думаю, приблизившись минимум к 60-70 процентам, мы приостановим скорость распространения инфекции. А с другой стороны, этот вирус подвергается мутации, слабеет. И когда все это совпадает, население оказывается защищенным.

- Как изменилась ситуация после наращивания процесса вакцинации?

- В настоящее время 96 процентов размещенных в больницах – те, кто не вакцинировался. 98 процентов находящихся в реанимации – тоже невакцинированные. В то же время мы берем анализы и у тех, кто вакцинирован, но попал в реанимацию. Как вы знаете, у нас имеют место и негативные инциденты. Так вот некоторые из попавших реанимацию имели поддельные ковид-паспорта, поддельные сертификаты о вакцинации. Выявлено уже семеро таких. И я уверенно заявляю, что никто из действительно вакцинированных в реанимации не подключен к аппарату искусственного дыхания.

- Это очень серьезное заявление.

- Да, и, обращаясь к населению, вновь призываю к вакцинации, чтобы не оказаться в тяжелом состоянии.

- В связи с вакцинацией достаточно популярно и мнение, что, мол, одна вакцина плохая, другая - хорошая, а третья – еще хуже или еще лучше. Не станем озвучивать названия. Действительно ли имеет значение, какую вакцину делать, какой платформы?

- Во-первых, никакого научного обоснования такие утверждения не имеют. Особо хочу отметить, что в страну завезено достаточно вакцин, с запасом. В то время как в некоторых странах люди вынуждены приобретать вакцины на черном рынке, каждый азербайджанский гражданин и даже приезжие из-за рубежа, постоянно или временно пребывающие в стране люди могут подобрать для себя вакцину. В нашей республике используются, можно сказать, все имеющиеся в мире вакцинные платформы. Изготовленные на традиционной платформе, то есть созданные на инактивированной платформе китайские вакцины – «Короновак» компании «Синовак», изготовленная на векторной платформе российская вакцина «Спутник В», «Вахзевриа» компании «АстраЗенека», BionTech-Pfizer, изготовленная на платформе mRNT. То есть выбор есть, и в среднем эффективность всех вакцин одинаковая. Все они полностью защищают вакцинированных людей от смертельного исхода и тяжелого течения болезни.

- Какие еще меры должны быть предприняты, чтобы предотвратить несерьезные заявления и расширить охват вакцинации?

- Считаю, что с такими месседжами к населению в первую очередь должны выходить профессионалы – специалисты по заразным болезням, вакцинам, микробиологи, вирусологи. Естественно, могут быть организованы различные агитационные кампании. Есть в этом плане и определенные ограничительные технологии, и в некоторых странах уже стали их применять. Уверяю вас, если людей не будут отговаривать, то все придут и вакцинируются. Последняя динамика показывает, что большинство начали осознавать эту истину. Что касается третьей волны и распространения «дельта»-штамма, то на каждом вакцинационном пункте ежедневно фиксируется поток людей. Обращаются, вакцинируются и видят результат.

- А какие у нас резервы вакцин, хватит ли на всех?

- С уверенностью могу заявить, что не только хватает, но их достаточно и для актуализировавшейся в последнее время третьей дозы вакцины.

- Мы - нация очень сплоченная. И на свадьбах, и на похоронах всегда бываем вместе. Почему же в мерах по борьбе с пандемией мы не можем проявить единство? Как человек медицины, в чем вы видите причину этого?

- Думаю, в любой борьбе мы можем сплотиться, быть вместе. И мы уже доказали это. Если наша победоносная армия под руководством Верховного главнокомандующего смогла нам подарить победу, то значит мы как народ едины. Я искренен в своих словах. Наш народ справится и с этой бедой.

- Тем не менее вынуждены говорить и о том, что в процессе вакцинации появились люди, идущие на преступления, в частности фальсификации. Считаете ли вы, что необходимы более жесткие и эффективные методы борьбы с подобным явлением?

- Борьба с вирусом - это война. И во время войны такие факты можно расценивать как диверсию. Отговаривать людей от вакцинации - провокация и преступление. Гражданин, получающий поддельный сертификат, и медработник, выдающий его, играют в лотерею со смертью. Тот, кто покупает лотерейный билет смерти, подвергает опасности не только себя, но и членов своей семьи, родственников и всех окружающих. И это вопрос уже не медицинской сферы, а правоохранительных органов. Их жесткая реакция будет нам только в помощь.

- В последнее время Оперативный штаб реже проводит брифинги. И вот после долгого перерыва в прошлую пятницу состоялась пресс-конференция. С чем связана столь долгая пауза в проведении брифингов?

- В начале пандемии люди были мало информированы об этой болезни, о способах защиты от нее, мерах, предпринимаемых правительством для борьбы с пандемией. Была настоятельная необходимость разъяснять все это людям. Поэтому брифинги проводились регулярно. Но сейчас уже почти два года все живут в условиях пандемии. Люди уже свыклись с ней. Они уже понимают необходимость принимаемых мер, и нет нужды в дополнительных разъяснениях. Кроме этого, регулярно Минздрав, TƏBİB, Госагентство по обязательному медицинскому страхованию и независимые эксперты посредством СМИ и соцсетей предоставляют населению необходимую информацию. Поэтому необходимость в брифингах возникает лишь тогда, когда начинается применение каких-либо новых мер.

- Безусловно, во всем мире, в том числе и в Азербайджане, основным медицинским приоритетом сейчас является борьба с коронавирусом. Но в последнее время актуализировалась и борьба с распространением наркотиков. Какова роль Минздрава в этой борьбе? Что вы лично можете сказать об этом нашему обществу?

- Да, вы правы. В последнее время этот вопрос очень актуализировался. Возможно, это связано и с тем, что около двух лет люди живут в состоянии стресса. Наша молодежь пребывает уже в состоянии хронического стресса. Жертвами наркомании становятся люди со слабой психикой, те, кто не могут внутренне противостоять определенным обстоятельствам. Все наши наркологические диспансеры и центры реабилитации работают достаточно эффективно. По этой проблеме мы тесно сотрудничаем с другими государственными структурами, применяются новые методы лечения, используются методы агитации. Сейчас на рынке появились новые виды наркотиков, к которым происходит очень быстрое привыкание. При этом последствия их употребления очень тяжелые. Происходит распад личности, человек теряет здоровье и умирает. Хочу обратиться к тем, у кого в семье есть пристрастившиеся к наркотикам - знайте, такому человек нужны поддержка и помощь в лечении. Это не только медицинская проблема - это социальная проблема, проблема семьи, и с этой точки зрения его ближайшее окружение должно помочь, заставить лечиться. Могу сказать, что во всех наших учреждениях применяется качественное лечение. В настоящее время сотни людей избавились от этой напасти, излечились и проходят реабилитацию. В любом случае, если окружение наркозависимого оказывает ему поддержку, то он сможет избавиться от этой зависимости.

- Долгое время мы были свидетелями, так сказать, монополии Минздрава в системе здравоохранения. Потом появилась система обязательного медстрахования, был создан TƏBİB. Что сейчас входит в компетенцию министерства?

- Основная миссия Министерства здравоохранения - защита здоровья граждан Азербайджана, пропаганда здорового образа жизни. В этом контексте Минздрав - исполнительный орган.

- В таком случае давайте разложим деятельность Минздрава по компонентам.

- Я их перечислю, но предупреждаю, что очередность в данном случае не имеет никакого значения. Это охрана здоровья населения. Доступ к качественным медицинским услугам. Охрана здоровья матерей и детей. Охрана здоровья инвалидов войны, ее участников и членов семей шехидов. Создание системы медицинских услуг в освобожденных районах и переход на цифровые рельсы нашей системы здравоохранения. Еще одним приоритетом являются постоянная поддержка и непрерывность местного производства для обеспечение нашего населения, нашего государства стратегически важными медицинскими препаратами и принадлежностями.

- Мы много лет говорим о стандартах, на которые часто ссылается президент Азербайджана. Я знаю, что это означает в образовании, в сфере дорожно-транспортной инфраструктуры. Знаю, что это такое в общепринятом смысле, в контексте экологии. А есть ли такие показатели в системе здравоохранения? То есть соответствие стандартам. Например, вы говорили о цифровом здравоохранении. Можете ли вкратце объяснить, что это такое?

- Цифровое здравоохранение - понятие очень обширное. Его трудно объяснить в рамках нашего разговора.

- Проясните хотя бы основные детали.

- Расскажу об одной из составляющих. Думаю, это будет интересно. Согласно нашей стратегии, должен быть создан цифровой профиль в сфере здравоохранения для каждого гражданина Азербайджана, и этот профиль должен начать функционировать даже не при рождении, а когда ребенок еще в утробе матери. Если роды прошли благополучно, то с момента присвоения ребенку специального идентификационного номера профиль активируется. В течение всей жизни человека он будет включать в себя такую информацию, как перенесенные и хронические заболевания, хирургические операции, вакцинация, образ жизни, физическая активность и так далее. Эта информация сформирует бесценную базу данных для государства. С ее помощью можно будет планировать и развивать систему здравоохранения на последующие пять, десять, пятнадцать или даже двадцать лет.

- В различных сферах периодически происходит своеобразное устаревание каких-то аспектов и в то же время появляются новшества. Например, профессия почтальона, которая когда-то была очень востребована, постепенно исчезает или меняет свою функцию. Происходит ли что-то подобное в области медицины? Как это регулируется, прогнозируется?

- Как я уже говорил, пандемия COVID-19 — это период большого кризиса, но в то же время период больших возможностей и импульс к прогрессу для системы здравоохранения, которая находится на передовой борьбы с инфекцией. Возможно, два или три года назад, если врач обсуждал что-то или давал рекомендации на основе видео, присланного пациентом, считали, что данные рекомендации не имеют законного основания, призывали к осторожности и так далее. Сейчас же мы наблюдаем прямо противоположное. Самый большой импульс получила сфера образования. В этой области была создана полностью функционирующая дистанционная система, и первые выпускники уже получили с ее помощью свои сертификаты. Была у этого процесса и обратная сторона - в отсталых странах, например, образование стало вообще недоступно. К счастью, это не относится к Азербайджану. В сфере здравоохранения уже широко распространена технология, называемая телемедициной. Во время второй волны пандемии реанимационные бригады и высококвалифицированные специалисты в нашей стране давали свои советы посредством данной технологии, охватывая сотни людей из одного центра, помогая сотням врачей. Это и является показателем достигнутого прогресса. Десять лет назад вы, вероятно, и не представляли, что будете держать в руках смартфон. Согласны? В результате же нашей работы на ближайшие пару лет вы в несколько касаний будете иметь доступ к медицинским услугам. А что будет через десять лет? Это немного футуристичная, но и очень интересная тема, и мы должны быть открыты для нее. Возможно, через десять лет какой-нибудь молодой специалист, разговаривающий с вами, улыбнется, послушав наш сегодняшний разговор.

- Даже так?!

- Да.

Увы, о чем бы мы ни говорили, все равно возвращаемся к теме COVID-19 и вакцин. Думаю, нужно знать, сколько стоят вакцины, чтобы люди понимали, сколько государство в целом тратит на их закупку. В мире уже существует концепция «прививочного национализма», даже «прививочного шовинизма». Азербайджанское же государство помогло стольким бедным странам по инициативе нашего президента после заседаний ООН. Хотелось бы обсудить и это.

- Цены на вакцины - коммерческая тайна. В контрактах на закупку есть пункт неразглашения этой информации. Поэтому я не могу предоставить вам такие сведения.

- Но речь идет о больших деньгах…

- Естественно, это большие деньги. Одно время в ОАЭ даже выставляли на продажу вакцину для медицинского туризма. Продавали по достаточно высокой цене. Любой человек из-за рубежа мог приехать, выбрать вакцину и вакцинироваться. Потом возник дефицит, и коммерческий подход сошел с повестки.

Как вы знаете, по инициативе главы государства Азербайджан оказал помощь с вакцинами ряду стран. Некоторым странам вообще были подарены сотни тысяч доз вакцин, что является свидетельством гуманистической миссии нашей страны и ее руководства. Вы упомянули вакцинные войны, шовинизм, экономическую борьбу… Приведу такой пример: в некоторых странах вакцинируют только своих граждан. Возможности вакцинироваться лишены даже проживающие в этих странах иностранные студенты. А теперь посмотрите на нашу страну. У нас вакцинируются все люди, прибывшие из других государств. Они принимают этот шаг как самую большую гуманистическую акцию.