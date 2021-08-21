В Азербайджане известный адвокат скончался от коронавируса

В Азербайджане известный адвокат скончался от коронавируса.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Коллегию адвокатов, врачам не удалось спасти жизнь адвоката Фармана Эфендиева.