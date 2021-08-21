В Карабахе паника. Лачинский коридор закрывают?

В Карабахе паника, все говорят о предстоящем закрытии Лачинского коридора. Об этом, как сообщает Новости Армении-news.am, на своей странице в соцсетях заявил известный армянский журналист, член Союза журналистов Армении Наири Охикян.

По словам журналиста, «паника распространяется с огромной скоростью». Журналист получает десятки обращений от армянских жителей в зоне ответственности российских миротворцев с намерением покинуть территорию Карабаха.

Н.Охикян постарался через СМИ успокоить армянское население, которое спешно пытается покинуть Карабах.

Отметим, что Московское соглашение от 10 ноября предусматривает строительство альтернативной сухопутной дороги, связывающей армянские населенные пункты в зоне ответственности российских миротворцев с Арменией. Нынешний коридор проходит через Лачинский район Азербайджанской Республики.