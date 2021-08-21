Мамед Эфендиев, отдел экономики 00:54

Президента США Джо Байдена сегодня обвиняют за позорное бегство из Афганистана, что привело к неожиданному геополитическому всплеску, затмившему временно остальные острые ситуации. А они имеют, возможно, и не меньшую значимость в глобальном масштабе. В их число можно внести и высокие цены на нефть, против чего выступают США. На прошлой неделе Вашингтон призвал ОПЕК+ увеличить нефтедобычу на фоне роста цен на бензин в США. Дорогое топливо способствует ускорению инфляции, которая в свою очередь угрожает замедлить экономический рост, к которому стремится Джо Байден. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила важность приведения в соответствие ценообразования на мировом рынке нефти к тому, что «справедливо и конкурентоспособно». Но в ОПЕК+ решили не наращивать добычу нефти сверх ранее запланированных 400 тыс баррелей в сутки ежемесячно с текущего месяца до конца года.

Расчет нефтяников прост - дополнительное увеличение добычи приведет к превышению предложения над спросом на рынке, и с трудом достигнутое соглашение придется вновь пересматривать в ущерб себе. Нельзя упускать момент, когда на фоне восстановления постпандемийных ограничений глобальной экономики растут и цены на нефть. Но для США этот фактор несет в себе проблемы, когда высокие нефтяные цены приводят в конечном итоге к спаду экономики страны. И мы часто наблюдали в прошлом, нет, не просьбы, а окрики из Вашингтона с призывом увеличить или уменьшить глобальную добычу нефти, что тут же находило понимание в картели. И вот сегодня администрация Байдена терпит очередное фиаско – его призыв в ОПЕК+ просто пропустили мимо ушей. «Крупнейшая экономика Земли утрачивает власть над нефтью», «США теряют свое влияние в мире и вынуждены отказываться от стремления к глобальному энергетическому доминированию» пишут мировые СМИ. Страна, которая совсем еще недавно командовала парадом на глобальном нефтяном рынке, сегодня теряет влияние на сырьевых рынках. Байден, конечно, опасается, что дорогая нефть притормозит восстановление американской экономики и приведет к росту инфляции. Но больше не может вмешаться в ситуацию, когда предложение ограничено, а цены высоки. Правда, Минэнерго США сообщило, что продаст до 20 млн баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR). Заявки от потенциальных покупателей будут приниматься до 31 августа. Но сразу после этого цены на нефть, которые падали восемь сессий подряд, резко возросли. В частности, котировки октябрьских фьючерсов на WTI (нефть американского стандарта) в ходе торгов на нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) взлетели в понедельник на 5,7% - до 65,66 долларов за баррель. Комментарии, как говорится, излишни – Вашингтон потерял контроль над нефтью. Еще недавно, когда сланцевая революция с миллиардными инвестициями и введенные Трампом меры по открытию новых месторождений вывели страну в число лидеров нефтяного рынка, ОПЕК Вашингтону была не нужна. Он свободно диктовал организации свои условия. Некоторые эксперты даже злорадствуют, мол, Трамп делал ставку на уголь, нефть и газ, а Байден хочет вырабатывать электроэнергию из воды, ветра и солнца. Вот и становится труднее добывать достаточно нефти для удовлетворения спроса. А чем это чревато – говорить не приходится.