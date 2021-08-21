Вслед за Афганистаном Байден теряет и нефть оперативный комментарий
Президента США Джо Байдена сегодня обвиняют за позорное бегство из Афганистана, что привело к неожиданному геополитическому всплеску, затмившему временно остальные острые ситуации. А они имеют, возможно, и не меньшую значимость в глобальном масштабе. В их число можно внести и высокие цены на нефть, против чего выступают США.
На прошлой неделе Вашингтон призвал ОПЕК+ увеличить нефтедобычу на фоне роста цен на бензин в США. Дорогое топливо способствует ускорению инфляции, которая в свою очередь угрожает замедлить экономический рост, к которому стремится Джо Байден. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила важность приведения в соответствие ценообразования на мировом рынке нефти к тому, что «справедливо и конкурентоспособно».
Но в ОПЕК+ решили не наращивать добычу нефти сверх ранее запланированных 400 тыс баррелей в сутки ежемесячно с текущего месяца до конца года.
Расчет нефтяников прост - дополнительное увеличение добычи приведет к превышению предложения над спросом на рынке, и с трудом достигнутое соглашение придется вновь пересматривать в ущерб себе. Нельзя упускать момент, когда на фоне восстановления постпандемийных ограничений глобальной экономики растут и цены на нефть. Но для США этот фактор несет в себе проблемы, когда высокие нефтяные цены приводят в конечном итоге к спаду экономики страны. И мы часто наблюдали в прошлом, нет, не просьбы, а окрики из Вашингтона с призывом увеличить или уменьшить глобальную добычу нефти, что тут же находило понимание в картели.
И вот сегодня администрация Байдена терпит очередное фиаско – его призыв в ОПЕК+ просто пропустили мимо ушей. «Крупнейшая экономика Земли утрачивает власть над нефтью», «США теряют свое влияние в мире и вынуждены отказываться от стремления к глобальному энергетическому доминированию» пишут мировые СМИ. Страна, которая совсем еще недавно командовала парадом на глобальном нефтяном рынке, сегодня теряет влияние на сырьевых рынках. Байден, конечно, опасается, что дорогая нефть притормозит восстановление американской экономики и приведет к росту инфляции. Но больше не может вмешаться в ситуацию, когда предложение ограничено, а цены высоки.
Правда, Минэнерго США сообщило, что продаст до 20 млн баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR). Заявки от потенциальных покупателей будут приниматься до 31 августа. Но сразу после этого цены на нефть, которые падали восемь сессий подряд, резко возросли. В частности, котировки октябрьских фьючерсов на WTI (нефть американского стандарта) в ходе торгов на нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) взлетели в понедельник на 5,7% - до 65,66 долларов за баррель. Комментарии, как говорится, излишни – Вашингтон потерял контроль над нефтью.
Еще недавно, когда сланцевая революция с миллиардными инвестициями и введенные Трампом меры по открытию новых месторождений вывели страну в число лидеров нефтяного рынка, ОПЕК Вашингтону была не нужна. Он свободно диктовал организации свои условия. Некоторые эксперты даже злорадствуют, мол, Трамп делал ставку на уголь, нефть и газ, а Байден хочет вырабатывать электроэнергию из воды, ветра и солнца. Вот и становится труднее добывать достаточно нефти для удовлетворения спроса. А чем это чревато – говорить не приходится.
Но это лишь один пример провала энергетической политики Байдена. После многолетних санкций и угроз в адрес России ему недавно пришлось отказаться от противодействия и «Северному потоку-2». Газопровод почти построен, президенту России удалось реализовать свою амбициозную идею, а США, можно сказать, потеряли европейский рынок газа. И дело не только в том, что ископаемое топливо будет оставаться основным источником энергии еще многие десятилетия, а Вашингтон будет все это время лишь наблюдать за собственными потерями. США шаг за шагом теряют и свои торговые, и военно-политические позиции. Не добившись успехов в торговой войне с Китаем, Вашингтон сегодня уступает Пекину с его союзниками Центральной Азией, Ближним Востоком, окончательно растеряв свои геополитические позиции в большей части Евразии. Эта картина перекинулась уже в Африку, Латинскую Америку…
В мире наступил большой хаос, а нефтяной рынок любит стабильность. Поэтому рынки нефти, вероятно, останутся волатильными до тех пор, пока не появится ясность в отношении политики ОПЕК+, музыку в которой уже заказывают Саудовская Аравия и Россия. А волатильность не поможет обеспечить упорядоченный и безопасный энергопереход, на который Байден направил все усилия. Это не в интересах ни производителей, ни потребителей. Политика же Байдена, нацеленная на усложнение добычи нефти и газа, является отрицанием реальности и подвергает экономику США огромному риску.