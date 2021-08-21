Талибы создают Политбюро по управлению Афганистаном. Ахмаду Масаду-младшему предложили войти в Совет

"Талибан"сформируют совет из 12 человек для управления Афганистаном, сообщает влиятельное американское издание Foreign Policy. В свою очередь, FP распространил информацию со ссылкой на свои доверительные источники в Афганистане.

Издание отмечает, что в совет войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член "Сети Хаккани" Халиль аль-Рахман Хаккани.

Источник, близкий к Барадару и Якубу, заявил в беседе с FP, что они хотели бы включить в совет Ахмада Масуда, сына Ахмад Шаха Масуда – убитого талибами 20 лет назад лидера "Северного альянса". Однако издание считает включение в совет Масуда, возглавившего сопротивление талибам в Панджшере, маловероятным.

Согласно источникам журнала, некоторым членам прошлой администрации будет предложено управление министерствами на их выбор.