Талибы захватили современные американские военные самолеты

"Талибан" захватил американские самолеты, военные вертолеты и противотанковые ракеты, передает телеканал Аль-Арабия.

Произошедшее вызвало обеспокоенность в Пентагоне.

По словам источников телеканала, решение о ликвидации захваченного талибами оружия пока не принято. "Возможно, талибам будет трудно использовать вертолеты и самолеты, так как нет пилотов, техническое обслуживание талибам также недоступно", - сообщили они.

США, как передает Al-Arabiya, примут окончательное решение о нанесении ударов по военным складам после завершения эвакуации своих граждан и граждан союзников.