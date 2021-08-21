В Одессе задержали американца в майке с надписью «Россия»

В Одессе полиция задержала американца, гулявшего по городу в майке в цветах российского флага и надписью "Россия", об этом сообщает украинское издание «Думское». Мужчину задержали во время церемонии торжественного развертывания флага Украины у Потемкинской лестницы. При этом американец якобы вел себя "вызывающе и провоцировал конфликт с гражданами", а также пытался убежать от полицейских.

На видео, опубликованном местными СМИ, американец во время задержания высказывает возмущение из-за действий украинских правоохранителей. В частности, он заявил, что не сделал ничего плохого, назвал полицейских расистами, которым "не нравятся русские из-за политики", и пообещал "связаться" с президентом США Джо Байденом.