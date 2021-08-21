Россия отправляет военных в Киргизию

Военнослужащие горного-пехотного подразделения Центрального военного округа (ЦВО) направляются к месту проведения учений на полигоне «Эдельвейс» в Киргизии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу военного округа.

«Военнослужащие горного соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Республике Тыва, приступили к перебазированию в район проведения учений воинских контингентов Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-азиатского региона ОДКБ «Рубеж-2021». Учения пройдут в начале сентября текущего года на полигоне учебного центра «Эдельвейс» в Республике Киргизия», — рассказали в ЦВО.

Более 400 километров из Кызыла в Абакан горные пехотинцы преодолели на бронеавтомобилях «Тигр» и «Урал», далее бойцы погрузились на поезд и направились в Киргизию.