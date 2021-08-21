В основном приложении Facebook появится возможность звонков

Специалисты социальной сети Facebook начали тестировать новую функцию, которая позволит пользователям совершать видео- и аудиозвонки через основное приложение, а не только в мессенджере, сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, сейчас во время общения в этой соцсети с мобильного телефона люди могут отправлять личные сообщения или пользоваться видеосвязью только при помощи отдельного приложения Messenger. А новая функция, как утверждают представители компании, избавит пользователей Facebook от необходимости переключаться между основным приложением и Messenger каждый раз.

Правда, пока новая возможность будет доступна только части пользователей соцсети – в частности, жителям Соединенных Штатов.