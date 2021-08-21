Польша решила отгородиться от Беларуси 2,5-метровым забором

Власти Польши заявили, что в ближайшее время построят на своей границе с Беларусью забор, чтобы предотвратить переход нелегальных мигрантов. Аналогичные меры предпринимает и Литва, однако эта страна сможет завершить строительство забора только к сентябрю следующего года. Об этом пишет Русская служба BBC.

На польско-белорусской границе должен появиться забор высотой 2,5 метра, однако польские пограничники уже сейчас протягивают на границе заграждения из спиралей колючей проволоки.

Евросоюз обвиняет Беларусь в том, что она намеренно отправляет в соседние государства нелегалов из ближневосточных стран, чтобы отомстить за введение санкций.