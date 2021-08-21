Сеть магазинов «Kontakt» продолжает радовать новинками и на этот раз создала отличную возможность для любителей электросамокатов. Сейчас, чтобы протестировать электросамокаты достаточно подойти в магазин Kontakt находящийся поблизости метростанции «Сахиль» и взять их в аренду.

Если во время тестирования вам полюбится самокат и захотите его приобрести в тот же день, то сеть вернет вам оплату за аренду. Отметим, вы можете купить электросамокаты как в магазинах «Kontakt» так и на сайте kontakt.az как наличными, так и такситными картами и в рассрочку до 24 месяцев.

Электросамокаты являются хорошей альтернативой для традиционных транспортных средств. Ведь вы можете без пробок и быстро добраться до адреса: работы, университета, школы и т.д. Также электросамокаты не вредны как для окружающей среды, так и для вашего кармана, ведь они не расходуют топливо.

Итак, спешите приобрести электросамокаты, которые являются трендами этого года, по доступным предложениям от Kontakt. В магазинах Kontakt Home и Kontakt Smart представлены около 20 моделей электросамокатов знаменитых брендов Ninebot (Segway), WingZ, Razor и Mi.