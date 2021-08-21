«Ноу-хау» в армянской армии: заплати и спи на посту

Как выяснилось, в разных воинских частях или на боевых позициях от уснувших на посту солдат требуют заплатить конкретную сумму – от 8 до 10 тысяч драмов, чтобы скрыть их поступок.

Газете стало известно, что в правоохранительных органах предметом расследований стали дела о случаях требования «выкупа» от уснувших солдат. Причем, такие случаи широко распространены. Также в газете отмечается, что родители, фактически высылают деньги для того, чтобы были удалены фото спящих на посту солдат, либо об этом не было сообщено вышестоящему начальству.

«То есть, внутри частей все еще не решена проблема «задолженностей», и зачастую она заканчивается трагедией. Напомним хотя бы последний инцидент, когда сослуживец убил сразу трех солдат: правоохранители вновь рассматривают версию о денежном долге и ущемлении достоинства друг друга», — пишет газета.