Нефть ускоряет рост: Brent подбирается к $70

Цены на нефть продолжают повышаться на торгах во вторник после подъема более чем на 5% по итогам предыдущих торгов.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на утро вторника составляет $69,01 за баррель, это на $0,26 (0,38%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты подорожали на $3,57 (5,5%) – до $68,75 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $65,86 за баррель, что на $0,22 (0,34%) выше итогового значения предыдущей сессии. Во вторник стоимость этих контрактов выросла на $3,50 (5,6%) – до $65,64 за баррель.

Накануне Brent подорожала до $67,20 за баррель. Позитивными новостями для рынка стало сообщение о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало полное разрешение на применение вакцины Pfizer-BioNTech от COVID-19 для лиц старше 16 лет.