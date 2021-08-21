Российскую военную базу в Таджикистане усилили «Корнетами»

Российскую военную базу в Таджикистане усилили противотанковыми ракетными комплексами "Корнет" на фоне ситуации в Афганистане, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"На вооружение 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, поступила партия современных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет", - сообщили в ЦВО, передает Sputnik Таджикистан.

"Корнетами" вооружили артиллерийские подразделения российской базы в Таджикистане, они предназначены для поражения бронированной техники противника и воздушных целей, в том числе вертолеты и беспилотные летательные аппараты. В ЦВО уточнили, что наведение ракеты на цель осуществляется по лазерному лучу. Максимальная дальность стрельбы - 5,5 километров, минимальная - 100 метров.

Ранее ЦВО РФ сообщил об усилении базы в Таджикистане новым вооружением - переносными зенитными ракетными комплексами "Верба", автоматами "Калашникова" АК-12, современными снайперскими винтовками и огнеметами. Также стало известно о решении российских военных усилить базу в Таджикистане 17 современными боевыми машинами пехоты БМП-2.