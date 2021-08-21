Пашинян назвал новое число погибших в войне с Азербайджаном

В 44-дневной второй карабахской войне, которая завершилась победой Азербайджана и капитуляцией Армении, погибли 3 773 армянских военных, еще 243 пропали без вести. Такие цифры привел в ходе представления нового состава армянского правительства премьер-министр Никол Пашинян.

"Мы потеряли 3 773 человек, судьба 243 остается неизвестной", - заявил он.

Армянские СМИ напоминают, что в ходе предвыборной кампании Пашинян заявлял о 3 705 погибших и 268 пропавших без вести.