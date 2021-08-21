Минздрав об огромных очередях на вакцинацию в медучреждениях

Процесс вакцинации в Азербайджане продолжается в соответствии со «Стратегией вакцинации от COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы». Чтобы записаться на вакцинацию, гражданам следует зайти на сайт https://randevu.its.gov.az/ и воспользоваться услугой COVID-19 vaksin randevu. Однако некоторые граждане обращаются в медучреждения напрямую, не вставая в online очередь на вакцинацию от COVID-19, что приводит к плотным очередям. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Азербайджана.

В сообщении ведомства отмечается: «Задача медперсонала прививочных пунктов - вакцинировать граждан, обращающихся в поликлинику по очереди, полученной online. Учитывая, что медицинский персонал состоит в основном из женщин, им очень сложно управлять очередями во дворах поликлиник. Медицинские учреждения обратятся к местным властям за помощью в этой работе. Чтобы подобных случаев не повторялось, просим записываться на вакцинацию с помощью сайта https://randevu.its.gov.az/ и приходить в медучреждение в назначенное время».