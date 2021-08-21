Операция ВВС Турции: уничтожены десятки объектов ПКК видео
ВВС Турции уничтожили 28 объектов террористов ПKK в районе Асос на севере Ирака. Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.
Министр национальной обороны Хулуси Акар руководил воздушной операцией, в ходе которой удары были нанесены по укрытиям, складам с оружием и т.н. штабам террористов, расположенным в 200 км от границы с Турцией.
Операция, в которой были задействованы свыше 20 самолетов, координировалась с Национальной разведывательной организацией Турции (MİT).
Для уничтожения укрытий террористов в основном использовались боеприпасы турецкого производства. Террористам нанесен мощный удар, говорится в сообщении.