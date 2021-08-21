Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Бельгии фото
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Королевства Бельгия в нашей стране Мишеля Питерманса.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Королевства Бельгия в нашей стране Мишеля Питерманса.
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