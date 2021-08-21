Новый резидент-координатор ООН на встрече с Ильхамом Алиевым фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял новоназначенного резидента-координатора ООН в Азербайджане Владанку Андрееву. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.