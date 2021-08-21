Ахмад Масуд готов сдать Панджшер?

Ранее издание со ссылкой на свои источники сообщило, что якобы причиной возможной капитуляции Масуда-младшего может стать отсутствие какой-либо серьезной внешней поддержки движению сопротивления. А в такой ситуации сопротивление талибам бессмысленно, отметили источники британского издания.

Лидер афганского национального сопротивления Ахмад Масуд-младший (сын легендарного афганского полевого командира Ахмад Шаха Масуда) опроверг информацию британского издания Telegraph о своих планах сдать Панджшер - единственный регион в Афганистане, который не подчинился талибам.

Однако, по данным корреспондента Iran International Таджуддина Суроша со ссылкой на источники из ближайшего окружения панджшерского лидера, никакие подобные планы не обсуждаются.

Накануне Ахмад Масуд поговорил по телефону с высокопоставленным лидером "Талибана", экс-министром культуры Афганистана Амирханом Муттаки. Лидер талибов попросил молодого руководителя сопротивления сложить оружие и сесть за стол переговоров, так как война с "Талибаном" бессмысленна. Однако Масуд-младший заявил в ответ, что ряды сопротивления хорошо оснащены и "обладают сильным боевым духом".

В Панджшерском ущелье проживают этнические таджики, население составляет около 140 тысяч человек. Ранее "Талибан" заявил, что взял в осаду долину и уже контролирует три стратегических района в соседней провинции Баглан - на въезде в Панджшер. Амрулла Салех, занимавший пост вице-президента Афганистана до захвата там власти исламистами и объявивший себя законным президентом страны, заявил, что талибы не пропускают продукты питания и топливо в долину Андараб в северной афганской провинции Баглан, указав на тяжелую гуманитарную ситуацию.

По мнению аналитиков, пока ни одна из иностранных держав, борющихся за распределение влияния в Афганистане, не собирается оказывать поддержку движению сопротивления, “поскольку сейчас они пытаются договориться с "Талибаном" и урвать свой кусок пирога. Однако впоследствии ситуация может измениться, и если” талибы " будут действовать против интересов какой-то из этих держав, то у Ахмеда Масуда также возрастут шансы получить внешнюю поддержку.