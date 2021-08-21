Находящийся с визитом в Москве заместитель министра обороны – начальник Главного управления материально-технического обеспечения Азербайджанской Республики генерал-лейтенант Низам Османов 23 августа принял участие в торжественном открытии Армейских международных игр-2021.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минобороны, замминистра встретился на военном полигоне Алабино с участниками конкурса «Танковый биатлон» и пожелал им успехов в состязаниях.

В павильоне Азербайджана на выставке, организованной в Доме дружбы в рамках Армейских международных игр, заместитель министра ознакомился с представленной литературой и различными экспонатами, отражающими национально-духовные ценности, и пожелал творческому коллективу успехов.