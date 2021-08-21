PASHA Life и БГУ договорились о сотрудничестве

12:21

Бакинский государственный университет (БГУ) и ОАО PASHA Life Insurance подписали соглашение об осуществлении мероприятий, направленных на повышение квалификации молодежи. Сотрудничество сторон охватывает вопросы, относящиеся к их сферам деятельности и полномочиям.

Соглашение, подписанное 23 августа 2021 года, направлено на укрепление и развитие взаимного сотрудничества в сфере образования, повышение качества обучения и профессиональной деятельности студентов университета, объединение усилий в этом направлении для обеспечения тесной интеграции. В то же время компания проводит различные сеансы обмена знаниями, испытательные рабочие интервью для студентов, производственные или волонтерские программы стажировок для студенческого контингента, а также обеспечивает участие сотрудников компании в качестве приглашенных спикеров в университете, а при необходимости - и в учебной деятельности.

Соглашение предусматривает спонсирование сертификации или иных образовательных расходов студентов, относящихся к заранее определенным компанией категориям, совместную поддержку предлагаемых университетом проектов и реализацию мер по повышению профессионального опыта студентов. Соглашение о сотрудничестве также предусматривает организацию экскурсий в офисное здание компании и другие познавательные экскурсии и различные конкурсы. Все эти шаги предприняты для укрепления бренда работодателя PASHA Life. Соглашение о сотрудничестве подписали ректор Бакинского государственного университета Эльчин Бабаев и председатель правления ОАО «PASHA Life Insurance» Нияз Исмаилов. Данное соглашение заключено на неопределенный срок.

«Мы уже долгое время сотрудничаем с компаниями, входящими в PAŞA Holding. Реализуем множество проектов. В сфере образования пытаемся развивать новые, нацеленные на будущее направления. Верим, что это соглашение будет плодотворным как для нас, так и для компании PASHA Life», - подчеркнул ректор БГУ Эльчин Бабаев Нияз Исмаилов, председатель правления ОАО «PASHA Life Insurance», отметил: «В компании PASHA Life мы всегда уделяем особое внимание кадрам. Текущий стратегический период для нашей компании - это период цифровизации. В этом направлении нам нужны много новых сотрудников со свежим взглядом. Для студентов Бакинского государственного университета будет создана возможность проходить практику в нашей компании, и мы сами будем делиться с ними своими знаниями. Мы верим, что и для нашей страны это сотрудничество будет полезным».