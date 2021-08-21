Пожар в горах Лерика потушили

Пожар, начавшийся в горной местности со сложным рельефом вблизи села Сору Лерикского района, потушен.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МЧС, в тушении пожара участвовали сотрудники Государственной службы пожарной охраны, войск Гражданской обороны, Службы спасения особого риска и Южного регионального центра, 1 вертолет авиационного отряда МЧС, а также работники Центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов и группа местных жителей.

Согласно информации, на территории примерно 15 га сгорели сухая трава и кустарники. Несмотря на сложный рельеф и периодически усиливающийся ветер, лесополоса была защищена от огня.