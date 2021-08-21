В ходе проведенных специалистами агентства исследований было установлено, что улица Бакиханова является одной из основных дорожных сетей города Баку. На пересечении этой улицы с улицей Джейхуна Гаджибейли в течение дня проходит более 50.000 транспортных средств, большинство из которых поворачивают налево и направляются к станции метро «Гянджлик».

Бакинское транспортное агентство решило проблемы на пересечении улицы Джейхуна Гаджибейли с улицами Аббасгулу ага Бакиханова и Анвара Гасымзаде.

На пересечении улиц Джейхуна Гаджибейли – Анвара Гасымзаде из-за нерегулируемого движения возникает хаотичная ситуация. На данном участке возникают пробки и заторы из-за низкой пропускной способности перекрестка и высокой интенсивности движения. Кроме этого, в Бакинском зоологическом парке и парке Кероглу наблюдается большое число пешеходов.

В результате проведенных изменений на пересечении улиц Гаджибейли – Анвара Гасымзаде установлены светофоры, в то же время на перекрестке была проложена желтая сетка с горизонтальной линией разметки.

В результате этого на пересечении улиц Гаджибейли – Анвара Гасымзаде устранены спорные точки, обеспечена очередность движения и повышен уровень безопасности дорожного движения. Уменьшена вероятность возникновения пробок и заторов, устранены задержки в расписании маршрутных автобусов, повышено качество обслуживания пассажиров. Благодаря организованным пешеходным переходам одинакового уровня безопасность пешеходов была доведена до максимального предела.