Как «12-й имам Мехди» покупал в Баку дорогие квартиры и автомобили видео
Группа граждан обратилась в Министерство внутренних дел Азербайджана с заявлением о том, что житель Баку Бабаев Агиль Залыш оглу с 2000 по 2021 год путем мошенничества и обмана, то есть войдя к ним в доверие, присвоил принадлежащую этим лицам крупную сумму денег.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, в ходе расследования, проведенного Главным управлением по борьбе с организованной преступностью, выяснилось, что Агиль Бабаев все эти годы представлялся этим людям как 12-й имам Мехди. На организуемых им сборищах религиозного толка Агиль Бабаев заявлял, что он ниспослан на Землю божественной силой, чтобы творить добро и помогать материально нуждающимся, и дабы спастись от мучений в судный день, очень важно уверовать в него. Таким образом жертвы Бабаева подпадали под его влияние. А мошенник требовал у них ежемесячных денежных взносов и создавал видимость, что собранные средства он раздает бедным. Также выяснилось, что, злоупотребив доверием пострадавших, Агиль Бабаев присвоил крупную сумму денег под видом того, что на них будет построен дом для семей шехидов и ветеранов Отечественной войны.
В сообщение отмечается, что за счет собранных в течение многих лет денежных средств Агиль Бабаев, вместо того чтобы "творить добрые дела", улучшал свое благосостояние, приобретая для себя дорогие квартиры в Баку и автомобили. Каждый примерно из 50 граждан, признанных пострадавшими по делу, дал показания, что был обманут А.Бабаевым и стал жертвой его мошенничества.
В ходе дополнительных расследований, проведенных по делу Агиля Бабаева, стало известно, что находящиеся в его подчинении люди в случае ослушания подвергались с его стороны различным насильственным действиям, унижающим их честь и достоинство.
На основании материалов, предварительно собранных по указанным фактам Управлением следствия и дознания Главного управления по борьбе с организованной преступностью, было возбуждено уголовное дело по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением ущерба в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана. В отношении Агиля Бабаева Наримановским районным судом принято решение о мере пресечения в виде ареста.