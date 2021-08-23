Группа граждан обратилась в Министерство внутренних дел Азербайджана с заявлением о том, что житель Баку Бабаев Агиль Залыш оглу с 2000 по 2021 год путем мошенничества и обмана, то есть войдя к ним в доверие, присвоил принадлежащую этим лицам крупную сумму денег.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, в ходе расследования, проведенного Главным управлением по борьбе с организованной преступностью, выяснилось, что Агиль Бабаев все эти годы представлялся этим людям как 12-й имам Мехди. На организуемых им сборищах религиозного толка Агиль Бабаев заявлял, что он ниспослан на Землю божественной силой, чтобы творить добро и помогать материально нуждающимся, и дабы спастись от мучений в судный день, очень важно уверовать в него. Таким образом жертвы Бабаева подпадали под его влияние. А мошенник требовал у них ежемесячных денежных взносов и создавал видимость, что собранные средства он раздает бедным. Также выяснилось, что, злоупотребив доверием пострадавших, Агиль Бабаев присвоил крупную сумму денег под видом того, что на них будет построен дом для семей шехидов и ветеранов Отечественной войны.