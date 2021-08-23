Экс-главе Шамкира не место на свободе
Срок ареста экс-главы Исполнительной власти Шамкирского района Алимпаши Мамедова продлен на три месяца, сообщает судебный корреспондент haqqin.az.
Согласно информации, 24 августа в Сабаильском районном суде было рассмотрено представление следственного органа о продлении срока ареста Алимпаши Мамедова. Представление было удовлетворено.
Экс-глава Шамкира А.Мамедов привлечен к уголовной ответственности по статьям 179.4 (присвоение), 193-1.3.2 (легализация денежных средств, полученных преступным путем), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.2 и 311.3.3 (повторное получение взятки в крупном размере) УК Азербайджана, и в отношении него решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.