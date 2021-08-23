«Азеришыг» поддержало акцию Минтруда
ОАО «Азеришыг» поддержало «Марафон занятости», начатый с целью трудоустройства ветеранов и членов семей шехидов.
«Инициированный Министерством труда и социальной защиты населения «Марафон занятости», имеющий целью оказать поддержку в вопросе трудоустройства членов семей шехидов и раненых ветеранов Отечественной войны, - заслуживающий одобрения шаг. Мы, как ОАО «Азеришыг», также поддержали «Марафон занятости», заявив о наших вакансиях. Приему на работу уже дан старт. Мы испытываем чувство гордости, оттого что будем трудиться плечом к плечу с членами семей наших героев. Давайте вместе поддержим инициативу трудоустройства наших героев!» - заявили haqqin.az в пресс-службе ОАО «Азеришыг».