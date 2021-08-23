Журналисты протестуют в парламенте Армении: «Все стрелки ведут к одному человеку»

Армянские журналисты организовали акцию протеста в парламенте страны и потребовали встречи с премьер-министром Николом Пашиняном. Представители СМИ были намерены поднять вопрос ограничения их профессиональной деятельности в Национальном собрании.

Армянские СМИ пишут, что охрана парламента призывала их прекратить акцию, однако те отказались, сославшись на то, что их акция неопасна, не политизирована и проводится для защиты прав журналистов. "Мы требуем встречи с Николом Пашиняном, чтобы он пришел и ответил на наш вопрос: почему нас выгоняют из парламента? Это наше рабочее место, и вы не можете нас отсюда вывести", - сказала одна из участниц акции.

Журналисты отметили, что уже провели встречу со спикером парламета Аленом Симоняном, однако она не принесла результатов. "Все стрелки ведут к одному человеку. Мы понимаем, что эти ограничения в нашем отношении были введены по поручению или призыву Никола Пашиняна. И сейчас мы пытаемся привлечь его внимание", - сказал один из журналистов.