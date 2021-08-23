Зеленский: Украина будет возвращать то, что принадлежит ей

Украина начинает процесс возвращения всего того, что принадлежит стране, в том числе исторических и культурных ценностей. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе выступления на официальных торжествах по случаю Дня независимости Украины в центре столицы, передает Укринформ.

«Мы будем возвращать не только своих, мы будем возвращать свое. Это исторические и культурные ценности нашего государства, которые находятся за рубежом. Мы больше никогда и никому не подарим ни один камешек нашей истории, не дадим оккупировать ни одну страницу нашей истории, аннексировать наших писателей, наших ученых, наших героев, побеждавших нацизм», - сказал Зеленский.

Президент Украины также подчеркнул, что сейчас справедливо говорить о 30-й годовщине именно восстановления независимости Украины.