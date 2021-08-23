В Японии казнят одного из опасных якудза

Окружной суд юго-западного города Фукуока во вторник приговорил к смертной казни главаря гангстерского синдиката "Кудокай" - группировки якудза, которой был официально присвоен статус "особо опасной". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Приговор был вынесен в отношении 74-летнего Сатору Номуры, который был арестован в 2014 году. Ему были предъявлены обвинения в совершенном в 1998 году убийстве руководителя одного из рыболовецких кооперативов в городе Китакюсю, а также нападении на полицейских. Номура не признал себя виновным, его защита настаивала на том же.

Группировка "Кудокай" до разгрома полицией в 2014 году объединяла примерно 950 профессиональных гангстеров. В 2009-2013 годах она была причастна почти к 50 инцидентам, связанным с налетами и вымогательством. Во время одного из них бандиты бросили ручную гранату в ночной клуб, хозяин которого был активистом движения за искоренение влияния уголовников в мире развлечений. В результате ранения получили 13 человек.

Крупнейшие группировки якудза в Японии действуют легально в виде частных компаний или общественных организаций ультраправого толка. Доходы уголовного мира складываются из поступлений от азартных игр, секс-индустрии, продажи наркотиков, финансовых махинаций. Якудза также вовлечены в строительный бизнес. Другой статьей дохода некоторых группировок стала организация районных праздников и фестивалей.