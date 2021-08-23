Южно-Китайское море в прицеле Пекина и Вашингтона наш обзор
Как не раз сообщал haqqin.az, держа в поле зрения ситуацию в регионе Южно-Китайского моря, здесь продолжается соперничество между ведущими державами мира — КНР и США.
Вице-президент Камала Харрис во вторник призвала Пекин прекратить свои действия в Южно-Китайском море и попыталась заверить страны этого уголка Азии, что им не придется выбирать между США и Китаем. Ее цитирует телекомпания CNBC.
«Мы знаем, что Пекин продолжает принуждать, запугивать, а также претендовать на подавляюще большую часть Южно-Китайского моря», - заявила К.Харрис в речи в Сингапуре во время своего первого официального визита в Юго-Восточную Азию. «Эти незаконные претензии (КНР) были отклонены решением арбитражного суда 2016 года, но действия Пекина продолжают подрывать порядок, основанный на правилах, и угрожать суверенитету наций, - добавила она. - Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами стоят перед лицом этих угроз».
Китай требует подчинить себе почти все Южно-Китайское море, но суд при международной Постоянной палате арбитража отклонил это требование как юридически необоснованное еще в 2016 году.
Напомним, Южно-Китайское море - это богатый ресурсами водный путь, который является и жизненно важным коммерческим судоходным маршрутом, по которому ежегодно проходят грузы на триллионы долларов в обороте мировой торговли.
Но надо заметить, что помимо Китая, к другим государствам, претендующим на море с его жизненно важными транспортными артериями и богатствами, залегающими на дне относятся Тайвань, Вьетнам, Малайзия и Филиппины.
Пекин тогда же, пять лет назад проигнорировал решение трибунала, а в последние несколько лет даже увеличил свое присутствие, направив суда для патрулирования этих вод и даже построив там искусственные острова.
Камала Харрис сказала, что США хочет продвигать идею свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, который простирается между Индийским и Тихим океанами.
Конкуренция между США и Китаем в Юго-Восточной Азии, в самом сердце Индо-Тихоокеанского региона, в последние несколько лет оказалась в центре усиливающегося соперничества между США и КНР.
Соединенные Штаты на протяжении десятилетий занимали важное место в Юго-Восточной Азии благодаря своим обязательствам в области безопасности и экономики, но агрессивное продвижение Китая через такие программы, как его инициатива «Один пояс, один путь», увеличило влияние Пекина в регионе.
Вице-президент США К. Харрис заверила страны региона, что США не заставит их выбирать между Вашингтоном и Пекином.
«Я должна четко заявить: наше присутствие в Юго-Восточной Азии и Индо-Тихоокеанском регионе не направлено против какой-либо одной страны и не предназначено для того, чтобы заставить кого-либо выбирать между странами», - сказала она. Вице-президент также подчеркнула, что США остается приверженным региону, даже несмотря на то, что президент Джо Байден подвергся критике за то, как он справился с выводом американских войск из Афганистана. В понедельник она повторила свой комментарий о том, что в США происходит "лазерная фокусировка" на эвакуационных усилиях.
К. Харрис прибыла в Сингапур в воскресенье и должна вылететь во Вьетнам во вторник днем, а затем покинуть регион в четверг. Ее визит в регион последовал за несколькими высокопоставленными представителями США, которые уже ранее участвовали во встречах с лидерами Юго-Восточной Азии.
Так, в начале этого месяца госсекретарь Энтони Блинкен осуществил в виртуальном режиме встречи с лидерами стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN). В то же время министр обороны США Ллойд Остин в июле нанес визиты в несколько стран региона, включая Сингапур, Вьетнам и Филиппины.