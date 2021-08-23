Отдел международной информации и политики 14:25

Как не раз сообщал haqqin.az, держа в поле зрения ситуацию в регионе Южно-Китайского моря, здесь продолжается соперничество между ведущими державами мира — КНР и США. Вице-президент Камала Харрис во вторник призвала Пекин прекратить свои действия в Южно-Китайском море и попыталась заверить страны этого уголка Азии, что им не придется выбирать между США и Китаем. Ее цитирует телекомпания CNBC. «Мы знаем, что Пекин продолжает принуждать, запугивать, а также претендовать на подавляюще большую часть Южно-Китайского моря», - заявила К.Харрис в речи в Сингапуре во время своего первого официального визита в Юго-Восточную Азию. «Эти незаконные претензии (КНР) были отклонены решением арбитражного суда 2016 года, но действия Пекина продолжают подрывать порядок, основанный на правилах, и угрожать суверенитету наций, - добавила она. - Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами стоят перед лицом этих угроз».

Китай требует подчинить себе почти все Южно-Китайское море, но суд при международной Постоянной палате арбитража отклонил это требование как юридически необоснованное еще в 2016 году. Напомним, Южно-Китайское море - это богатый ресурсами водный путь, который является и жизненно важным коммерческим судоходным маршрутом, по которому ежегодно проходят грузы на триллионы долларов в обороте мировой торговли. Но надо заметить, что помимо Китая, к другим государствам, претендующим на море с его жизненно важными транспортными артериями и богатствами, залегающими на дне относятся Тайвань, Вьетнам, Малайзия и Филиппины. Пекин тогда же, пять лет назад проигнорировал решение трибунала, а в последние несколько лет даже увеличил свое присутствие, направив суда для патрулирования этих вод и даже построив там искусственные острова. Камала Харрис сказала, что США хочет продвигать идею свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, который простирается между Индийским и Тихим океанами. Конкуренция между США и Китаем в Юго-Восточной Азии, в самом сердце Индо-Тихоокеанского региона, в последние несколько лет оказалась в центре усиливающегося соперничества между США и КНР. Соединенные Штаты на протяжении десятилетий занимали важное место в Юго-Восточной Азии благодаря своим обязательствам в области безопасности и экономики, но агрессивное продвижение Китая через такие программы, как его инициатива «Один пояс, один путь», увеличило влияние Пекина в регионе.