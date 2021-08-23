Турция не планирует организовывать у себя миграционный центр для афганцев и предоставлять им убежище, заявил журналистам министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

"Мы ранее заявили, что в Турции мы не будем предоставлять визы с этой целью. Все публикации в СМИ на эту тему (об открытии отдельного миграционного центра для афганцев) не соответствуют действительности", - сказал турецкий министр.

Таким образом глава турецкого МИД прокомментировал появившиеся ранее в британских СМИ данные о якобы имеющихся планах открыть в Турции отдельный центр для афганцев, просящих убежище.