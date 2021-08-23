Глава ЦРУ тайно встретился с лидерами «Талибана»

Директор ЦРУ США Уильям Бернс провел в понедельник тайную встречу с лидером политического крыла афганского движения «Талибан» Абдул Гани Барадаром. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post.

По информации ее источников, президент США Джо Байден направил Бернса в Кабул в связи с проведением там эвакуационной операции.

В ЦРУ, как отмечает издание, отказались предоставить комментарии, однако, вероятно, на встрече затрагивался вопрос продления сроков вывоза американских граждан из Афганистана.