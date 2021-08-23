Следователи Гянджи раскрыли убийство 13-летней давности

Генпрокуратура и Министерство внутренних дел распространили совместную информацию о раскрытии убийства, совершенного 13 лет назад в Гяндже.

Как сообщает официальный сайт Генпрокуратуры Азербайджана, в результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных Генпрокуратурой совместно с МВД, раскрыто убийство жительницы Гянджи Назарли Надежды Дмитриевной (1940 года рождения), совершенное в 2008 году.

В ходе расследования было установлено, что 13 мая 2008 года примерно в 21:00 жители Гянджи Салаев Сеймур Мехман оглу (1986 года рождения) и его друг Гирин Шахрият Усамеддин оглу, проникнув в квартиру Н.Назарли с намерением украсть крупную сумму денег и драгоценности, убили женщину, нанеся многочисленные ножевые ранения в горло.

В рамках уголовного дела С.Салаев и Ш.Гирин 23 августа этого года были привлечены к ответственности в качестве обвиняемых по статьям 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное группой лиц) и 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) УК Азербайджана, решением суда они арестованы.