В эти минуты в Токио проходит церемония открытия XVI Паралимпийских игр. Азербайджан представят на Играх 35 спортсменов. В ходе церемонии знаменосцем сборной Азербайджана был легкоатлет, паралимпийский чемпион Пекина-2008 Олохан Мусаев.

Неприятность произошла с победителем Рио-2016 дзюдоистом Рамилем Гасымовым. У него был обнаружен коронавирус, из-за чего Гасымов был отстранен от участия в Играх, а вся наша команда по дзюдо была отправлена на карантин и не имела право участвовать в церемонии открытия.

В результате право нести флаг сборной Азербайджана было доверено не 2-кратному победителю Паралимпиад дзюдоисту Ильхаму Закиеву, а Олохану Мусаеву.

Всего в Паралимпиаде принимают участие 163 страны. Игры завершатся 5 сентября.