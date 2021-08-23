Ильхам Алиев: "Ответственность за войну лежит не только на Армении..."

Вопрос, который нас беспокоил и который было трудно понять азербайджанскому обществу заключался в том, что трое из пяти стран постоянных членов Совбеза ООН принимавших эти резолюции (по карабах скому конфликту –ред.), также являлись сопредседателями МГ ОБСЕ. Они сами приняли эти резолюции и у них был мандат для их реализации. Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с новым резидентом-координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой.

«Но, к сожалению, за 28 лет Минская группа упустила много возможностей. Я поднимал вопрос о применении санкций против Армении. Потому что я предполагал, что это может быть способом предотвращения войны.

Мы хотели решить вопрос мирным путем. В прошлом году, всего за несколько дней до войны, выступая на Генеральной Ассамблее, я предупредил международное сообщество, что Армения готовится к войне. Это была не пропаганда, а результат реального анализа поведения Армении в предвоенные месяцы.

К сожалению, я оказался прав. Поэтому, если бы против Армении были своевременно применены санкции, если бы сопредседатели Минской группы, три ведущие страны мира использовали хотя бы 5 процентов своего потенциала, чтобы убедить или заставить Армению вывести свои оккупационные силы, войны не произошло бы. Поэтому ответственность за войну лежит не только на Армении, но и на тех, кто не мог или не хотел заставить ее соблюдать международное право.

В результате Азербайджан сам реализовал эти резолюции в рамках норм международного права. Мы восстановили справедливость и нормы международного права. Мы действовали, руководствуясь Уставом ООН. Статья 51 признает право каждой страны на самооборону. Таким образом, используя все международные инструменты, мы восстановили свою территориальную целостность», - сказал глава государства.