Полиция помешала Джафарову поехать в багажнике в Джебраил фото
Сотрудники отдела полиции Джабраильского района на комендантском посту остановили транспортное средство, которым управлял житель Зангиланского района Вюсал Джафаров, сообщили haqqin.az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.
Согласно информации, во время проверки водитель попытался воспрепятствовать досмотру автомобиля сотрудниками полиции.
В ходе досмотра автомобиля стражи порядка обнаружили в багажном отсеке Рауфа Джафарова, которого водитель попытался незаконно провезти на освобожденные от оккупации территории.
Задержанных доставили в отдел полиции Джабраильского района, где с ними были проведены профилактические беседы, их предупредили о том, что мины и взрывчатые вещества являются источником опасности для их жизни и здоровья.
В отношении нарушителей составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях, документы направлены в районный суд. Решением суда водитель В.Джафаров приговорен к 15 суткам административного ареста, а его родственник Р.Джафаров - к 10 суткам.