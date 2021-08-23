Согласно информации, во время проверки водитель попытался воспрепятствовать досмотру автомобиля сотрудниками полиции.

В ходе досмотра автомобиля стражи порядка обнаружили в багажном отсеке Рауфа Джафарова, которого водитель попытался незаконно провезти на освобожденные от оккупации территории.

Задержанных доставили в отдел полиции Джабраильского района, где с ними были проведены профилактические беседы, их предупредили о том, что мины и взрывчатые вещества являются источником опасности для их жизни и здоровья.

В отношении нарушителей составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях, документы направлены в районный суд. Решением суда водитель В.Джафаров приговорен к 15 суткам административного ареста, а его родственник Р.Джафаров - к 10 суткам.