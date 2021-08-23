Синоптики предупреждают о нестабильной погоде

Завтра, 25 августа, в ряде районов Азербайджана прогнозируются нестабильная погода, местами грозовые дожди, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Ливни ожидаются в основном в горных и предгорных районах, скорость западного ветра достигнет 20-25 метров в секунду. Температура воздуха опустится на четыре - шесть градусов.

Ожидается повышение уровня воды в реках.

К вечеру осадки постепенно прекратятся.